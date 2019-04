Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin lontano dalla tv, fuga al mare con i figli Lorenzo Mattia e Sofia

Appena liberi dagli impegni Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si rifugiano a Santa Margherita Ligure. Il presidente Mediaset e la conduttrice di “Verissimo”, che sono legati dal 2001, amano infatti trascorrere il tempo sulla Rivera assieme ai figli. Il grande amore è il mare e Silvia, come dimostrano le foto pubblicate da “Nuovo” intrattiene sulla spiaggia i figli Lorenzo Mattia, 8 anni e la piccola Sofia, 3. Pier Silvio invece, sempre in grande forma alla soglia de cinquant’anni, si dedica allo sport con una lunga sessione di stand up paddle.

Grandi soddisfazioni professionali intanto per Silvia Toffanin che col suo “Verissimo”, su Mediase, sta ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolti. Il programma, che conduce da più di dieci anni, è uno di più visti di Canale Cinque.

