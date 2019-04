Verissimo, Marina La Rosa rifiuta di incontrare Soleil Sorgè e Riccardo Fogli: «Per me erano energia negativa»

Marina La Rosa pronta a lasciare la tv? Sembrerebbe di sì. Secondo alcuni rumor, nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, la seconda classificata dell'Isola dei Famosi si sarebbe rifiutata di incontrare Riccardo Fogli e Soleil Sorgé, i suoi antagonisti nel reality, per poi dichiarare: «Pronta a lasciare la tv come 20 anni fa dopo il Grande Fratello». Ma andiamo con ordine.

Come riporta il sito di Novella 2000, Marina La Rosa avrebbe motivato così a Silvia Toffanin il suo rifiuto a incontrare Soleil e Riccardo Fogli: «Ci tengo a dire che con Soleil per quanto mi riguarda non c’è nulla di personale, ma a me come persona non piace, per nulla. Per quanto mi riguarda non è di certo una questione di invidia solo perché è molto bella e forte. Non posso provare dell’invidia nei confronti di una che ha vent’anni, io alla mia età ho partecipato ad un reality, ma con un atteggiamento diverso, più maturo. Fogli? Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato».

Dopo la registrazione "burrascosa" della puntata di Verissimo, Marina La Rosa aveva condiviso un post polemico. Post che poi è stato cancellato. E dunque cosa aspettarci dalla puntata? Staremo a vedere.



