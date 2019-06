Meghan e Harry hanno già cambiato tre 'tate' per il Royal Baby Archie

Meghan Markle l'incontentabile. Se pensavate che le pressanti e bizzarre richieste della duchessa di Sussex potessero mettere in fuga solo gli assistenti personali, vi sbagliavate di grosso. Già, perché per il piccolo Archie, nato meno di due mesi fa, Meghan e Harry hanno già cambiato per tre volte la 'tata'.

L'assunzione delle bambinaie per il piccolo Archie è una questione su cui hanno potere esclusivo di decisione i due coniugi, senza alcuna interferenza da parte di altri membri della famiglia reale, compresa la regina Elisabetta. Per questo, Meghan e Harry hanno sempre fatto sapere di volere il meglio, scegliendo anche una tata per ogni momento della crescita del loro primogenito.

La prima 'tata' ad essersi licenziata se ne era andata un mese fa, ma nel frattempo, come riporta il Sun, altre due bambinaie hanno rassegnato le loro dimissioni. Semplice avvicendamento programmato con Harry e Meghan o vera e propria fuga da una famiglia impossibile? Stando a quanto accaduto con guardie del corpo, cuochi e assistenti personali troppo assillati dalle richieste di Meghan, la seconda ipotesi non è da escludere.

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno, 12:58

