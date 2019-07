Ilary Blasi, l'abito è strizzatissimo: e la signora Totti rischia l'incidente hot

Ilary Blasi sfiora l'incidente hot: la signora Totti, paparazzata da Oggi mentre è in giro in centro con amici, indossa un tubino strizzatissimo che mette in bella evidenza il decolleté. Per la gioia del marito, Francesco Totti, dei fan e pure dei paparazzi. Ilary infatti ha scelto un abito con spalline al ginocchio, ma estremamente scollato: e sembra continuamente che la scollatura stia per esplodere.

Ultimo aggiornamento: 17:53

