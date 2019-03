Francesca Cipriani: «Se Salvini arriva al 40% faccio uno spogliarello in piazza Duomo»

Francesca Cipriani è pazza di Matteo Salvini. Ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la showgirl ha dichiarato: «Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano». La Cipriani ha anche parlato di un suo possibile ingresso in politica: «Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado… L’euro non ci ha portato bene, l’euro ha rovinato tutti gli italiani».

La passione dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi per Matteo Salvini non è certo una novità. Già in passato sui social aveva confessato: «L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Parliamo di cibo, lui è di buona forchetta, come me. Quando lui posta alcune foto, con babà, tiramisù, pizza io magari gli scrivo "che buono, gnam gnam" e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno "gnam gnam" di risposta».

