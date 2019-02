L'Isola dei Famosi perde un altro pezzo, Youma si ritira e torna a casa

«Vado a casa, mio figlio la sta prendendo in un modo un po’ traumatico tutta questa situazione». Con queste parole Youma Diakite annuncia ai suoi colleghi naufraghi l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2019. Un fulmine al ciel sereno per il programma che dopo il ritiro di Francesca Cipriani e di John Vitale nella diretta della terza puntata perde un "pezzo" prezioso.

Youma ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi 2019 per stare vicino al figlio che sembra stia vivendo molto male la lontanza dalla madre. «Non è successo nulla grave ma vado a casa - ha detto commossa l'ex modella ai suoi amici - il gioco finisce quando capisci che ci sono delle persone che stanno male. Mio figlio la sta prendendo in un modo un po’ traumatico tutta questa situazione, quindi ho deciso di tornare a casa. Di questa isola mi porto via i miei compagni di avventura, soprattutto Marco Maddaloni, Ghezzal, e Aaron Nielsen, me li porto nel cuore!”. Marco Maddaloni è tra i primi a confortarla : «Sii soddisfatta di te stessa, hai fatto una grande Isola e ci hai reso a tutti le cose più facili».

Poichè Youma non si è ritirata dal gioco volutamente, ma torna a casa per "cause di forza maggiore", non si parla di ritiro, ma di abbandono e potremo ritrovarla in studio porbabilmente già nella quarta puntata di domenica 10 febbraio.

