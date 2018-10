Fabrizio Corona chiede scusa a Silvia Provvedi: «Ho sbagliato a dire che non la amavo»

«Chiedo perdono a Silvia Provvedi». Fabrizio Corona fa mea culpa in una lunga intervista rilasciata a Chi. «Il giorno che ho detto di non amarla avevo subito un furto in casa e ho sporto denuncia. Mi hanno rubato i soldi che avevo messo via per mio figlio e ho perso la ragione».

Un momento di rabbia, insomma, del quale Corona si sarebbe pentito. «Ho visto Silvia piangere in tv: lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l'ho amata. Bisogna avere le palle per chiedere scusa. Ma in quel momento vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto».



ammette anche di essere pronto a un confronto diretto con l'ex fidanzata per chiederle scusa del suo comportamento. «Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno.Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella Casa e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene. E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime. C’è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Parlo di affetto, non di amore

Peccato che proprio ieri sera durante il GF Vip la mamma di Silvia Provvedi abbia fatto sapere pubblicamente che Corona non ha mai restituito a Silvia dei gioielli che lei aveva lasciato a casa sua. Come reagirà Corona a queste nuove accuse?

