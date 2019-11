Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo l'addio di nuovo insieme a scuola con i figli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, nonostante la separazione, continuano a frequentarsi. Le nuove relazioni dei due, vere e presunte, non li separano anche per la presenza dei figli a cui, come hanno assicurato quando hanno comunicato ufficialmente la fine della relazione, non faranno mai mancare l’affetto. Marica ed Eros infatti sono stati fotografati da “Chi” mentre accompagnato i figli a scuola, anche se a distanza fra di loro: Eros scorta il piccolo Gabrio Tullio, mentre la Pellegrinelli porta per la mano la primogenita Raffaella Maria.

L’incontro però è solo per esigenze di famiglia, dato che Marica è ufficialmente fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, con cui è anche stata sorpresa durante una romantica vacanza. Per Eros invece si era parlato di un flirt con la Miss Italia Carolina Stramare, che però ha immediatamente smentito. Sempre in tema Pellegrinelli, sembra si sia creato il gelo con la figlia di Eros, Autrora e che le due, invitate a un evento, abbiano chiesto di comparire sul palco in momenti ben distinti.





Ultimo aggiornamento: 18:17

