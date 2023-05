De Giovanni al Flava Beach di Castel Volturno il 2 giugno: «Non c’è nulla che unisca più della festa»

Sulla grande spiaggia del Flava Beach di Castel Volturno arriva un’esplosione di musica e cultura. Venerdì 2 giugno, dalle 12 a mezzanotte e oltre, è in programma Napolindie, evento con cui viene inaugurata l’Arena del Sound.

Tra gli ospiti c’è lo scrittore Maurizio de Giovanni che ha affermato: «Non c’è nulla che unisca più della festa. La festa è gioia. Ha il grande potere di unire tutte le classi sociali e di accomunare nel sorriso tutto quello che c’è di positivo e di negativo in un territorio. È importantissimo essere presenti ed è importantissimo dare vita a momenti in cui le istanze culturali si uniscono. Non c’è separazione tra libri e musica. I libri non sono noia, non sono tristezza. Sono allegria. Sono divertimento. E la cultura deve essere popolare, se no non serve a niente».

Maurizio de Giovanni coglie in pieno lo spirito con cui Lello Ferrillo e Genny Mosca hanno dato vita al progetto Arena del Sound, che nasce con l’obiettivo di divulgare la cultura, in tutte le sue forme, percepita come unica strada per creare economia e sviluppo in un territorio difficile.

La direzione artistica di Napolindie è stata affidata a Gianni Simioli che ha invitato sul palco Maurizio de Giovanni, Pino Aprile e Angelo Forgione.

A loro ha unito una flotta di artisti della generazione che da tanti anni racconta benissimo Napoli dentro e fuori dai nostri confini territoriali e della giovanissima generazione, senza ingabbiare l’evento in un unico genere ma mettendo insieme diversi stili che danno vita a un melting pot straordinario con 99 Posse, La Maschera, Daniele Sepe, La Famiglia (reunion esclusiva), Blue Staff (il ritorno), Ciccio Merolla, Coco, Tommaso Primo, Fuossera (reunion), La Niña, Dadà, Ebbanesis, Gabriele Esposito, Napoleone, Plug, Gino Fastidio (funk project), Jovine, Peppe Oh, Tartaglia, Vincenzo Bles, Roberto Lama, Vesuviano e La Famelle, Ste, Libera Velo, Ki Nameless Bi, Voga. Spazio anche ai dj set di Dj Foofy, Jesoria, Jude, Ucantkillme e Dj Juno.