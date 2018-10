Fabrizio Corona ripassa la parte prima del Grande Fratello Vip: era tutto preparato? VIDEO

Dopo la sfuriata in tv (e sui social) contro Ilary Blasi, Fabrizio Corona torna tra i topic più discussi del web. Spunta infatti un video, di "Gossippiamo", in cui l'ex fotografo sembra ripassare la parte prima di andare in onda nella puntata del Grande Fratello Vip. Prima di andare in onda dall'interno della casa, Fabrizio Corona chiede di rivedere una scena in particolare, quella dell'accendino, e poi ascoltare attentamente le indicazioni dello staff in merito al "discorso".

LEGGI ANCHE Totti, Flavia Vento e il presunto flirt nel 2005: ecco cosa accadde. E cosa ha scritto lui nel suo libro

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA