Anna Tatangelo, frecciata inaspettata a Gigi D'Alessio ad All Togheter Now. Michelle Hunziker la rimprovera

Anna Tatangelo , frecciata inaspettata a Gigi D'Alessio ad All Togheter Now. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker. Novità 2020, la giuria speciale composta da Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Proprio quest'ultima, ha fatto parlare di sé per una battuta sull'ex marito Gigi D'Alessio. Ma andiamo con ordine.

Sul palco, un duo artistico, insieme anche nella vita, chiamato Gli Amabili. La storia dei due concorrenti commuove la giuria, lui infatti ha dovuto subire un'amputazione della gamba e lei gli è stata sempre accanto. Anna Tatangelo si complimenta con la coppia, poi la frecciatina: «È bello condividere la passione per la musica, spero che rimaniate insieme anche nella vita. Non come è successo a me...». La battuta inaspettata spiazza Michelle Hunziker che la riprende: «Anna...».

Poi, Anna Tatangelo spiega: «La conosco bene questa situazione. Anche a casa mia c'era tanta musica, era bello. Spero che a loro vada meglio».

