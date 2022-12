Lunedì 12 Dicembre 2022, 08:49

A Paliano la notizia che i fratelli Bianchi hanno chiesto l'assoluzione e, quindi, l'annullamento della condanna all'ergastolo per la morte di Willy Monteiro Duarte è arrivata come un pugno nello stomaco.

Nei motivi di appello i legali dei fratelli di Artena sostengono, fra l'altro, che i testimoni erano ubriachi e quindi hanno fornito alla Corte d'assise ricostruzioni non veritiere. Inoltre che si è trattato di un processo mediatico, quindi la giuria è stata influenzata e che anche le perizie medico-legali non sarebbero sufficienti a far condannare i due.

Un colpo talmente forte che quasi nessuno in paese ha voglia di commentare quella che viene considerata un'assurdità da non prendere nemmeno in considerazione.

«È una notizia che si commenta da sola» dichiara lapidario il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri. Si lascia andare ad alcune considerazioni, invece, il parroco di Sant'Andrea Apostolo, la parrocchia di appartenenza della famiglia di Willy: «Qualsiasi processo serve per verificare la fondatezza e la credibilità delle testimonianze evidenzia Don Paolo Baldo Se il processo si è concluso con una condanna così grave è da ritenersi che, dopo attento esame, siano state considerate più che attendibili». La riflessione del parroco prosegue cosi: «Appare indubbiamente curioso, inoltre, che si richieda l'assoluzione di un condannato e, nella stessa richiesta, si esplicita la possibilità di un omicidio preterintenzionale. Pur non avendo competenze giuridiche specifiche conclude Don Paolo - la logica della richiesta non può che apparire contradittoria». Stupore anche nelle parole del papà di uno dei ragazzi che erano con il ventunenne di Paliano quella notte: «Addirittura! E quale sarebbe chiede Vincenzo Romagnoli - la motivazione scatenante per l'assoluzione? Willy è inciampato sulle strisce pedonali e si è fracassato da solo gli organi interni? In Italia bisogna fare attenzione, questa è una nazione al contrario, spero i giudici confermino la sentenza di primo grado».

La famiglia del ragazzo, come dal primo momento, non ha inteso rilasciare dichiarazioni.