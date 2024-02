Sabato 24 Febbraio 2024, 00:06

Per lei era diventato quasi un padre, ma col tempo l’uomo per la ragazzina ha finito per nutrire ben altre attenzioni. Nonostante l’età Un 39enne di Ferentino è indagato per violenza sessuale sulla figlia di 13 anni della compagna. L’uomo, interrogato ieri dal pubblico ministero, per giustificarsi ha risposto così: «Mi ero innamorato di lei».

L’indagine è partita dopo un episodio avvenuto lo scorso 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Il 39enne , che lavora come operaio nel settore della logistica , approfittando del fatto che la compagna si trovasse fuori casa, si è infilato nel letto dell’adolescente ed ha cercato di abusare di lei. Dopo averla palpeggiata pesantemente nelle zone intime , il 39enne avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale. Fortunatamente la minorenne è riuscita a divincolarsi ed a scappare. Non appena però la madre è rientrata a casa, la tredicenne in lacrime ha raccontato tutto quello che il patrigno le aveva fatto. Secondo quanto riferito dalla ragazzina già altre volte il convivente della madre l’aveva accarezzata e palpeggiata dicendole che era molto bella. Tentativi di approccio sessuale ai quali però l a tredicenne aveva cercato di non dare peso a quel comportamento.

Un po’ perché voleva credere di aver frainteso quei comportamenti, ma anche perché n on voleva ferire la madre dicendole che l’uomo con il quale conviveva ci stava prov ando la figlia minorenne . La situazione però è degenerata lo scorso 14 febbraio quando l’uomo ha cercato di passare ai fatti. La madre non riusciva a credere a quello che le stava raccontando la figlia. Con il 39enne aveva instaurato un rapporto serio, avevano avuto un figlio. La donna non esitato un attimo ed è andata subito dai carabinieri per presentare la denuncia.



L’INTERROGATORIO

Al momento l’operaio risulta indagato per violenza sessuale nei confronti di una minorenne. L’uomo è difeso dal l’avvocato Tony Ceccarelli. G ià nella giornata di ieri il 39enne è stato sottoposto ad interrogatorio davanti al magistrato inquirente. Il 39enne si sarebbe difeso sostenendo di non aver mai avuto intenzione di far del male alla ragazzina , ma che lui si era semplicemente innamorato della 13enne che nell’aspetto fisico dimostrebbe di avere più anni di quanti ne abbia . Questo il motivo che l’aveva spinto ad avere quella condotta deplorevole. Inutile dire che nel momento in cui la compagna è stata informata dalla figlia di quello che era stato capace di fare il convivente, ha deciso di troncare immediatamente quel rapporto L’uomo è stato immediatamente allontanato da casa. Ma non si esclude che il magistrato inquirente data la delicatezza del caso , possa prendere nei confronti dell’operaio altre misure .