Villa Latina, vice sindaco picchiato in Comune e finisce in ospedale

Aggressione in Comune a Villa Latina, picchiato il vice sindaco Silvia Tusei. È successo nel pomeriggio di ieri nel piccolo comune del cassinate, dov’era in corso una riunione con alcuni cittadini morosi per il servizio elettrico. Il vicesindaco, stimato avvocato, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cassino dove, dopo le cure del caso, e stato dimesso. Tanti gli attestati di solidarietà al vicesindaco Tusei da parte del sindaco Rossi, ma anche da moltissimi cittadini. Sull’accaduto sono in corso di accertamenti dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA