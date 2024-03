Venerdì 8 Marzo 2024, 09:44

Aprire al traffico l'intero tratto di via Del Casone (da via Mastroianni a via Vado Del Tufo) per creare una "parallela" a via Cicerone sta convincendo sempre più cittadini del capoluogo. Nell'ultimo consiglio comunale l'argomento è stato toccato più volte. L'assessore alla manutenzione e lavori pubblici, Angelo Retrosi, ha chiarito come il ponte sul Rio Cannavariccio rimasto sinora ad uso ciclo-pedonale in realtà sia stato collaudato oltre 15 anni fa e sia stato classificato come ponte di seconda categoria, quindi in grado di supportare il traffico veicolare, persino a doppio senso di marcia.

VOCI CONTRASTANTI

DOMENICA ECOLOGICA

Tra le posizioni critiche, oltre alla Fiab e agli ambientalisti che vorrebbero lasciarla aperta al solo traffico locale per consentirne un uso ciclabile e pedonale, ieri si è aggiunta anche la posizione del consigliere Sergio Crescenzi di Fratelli d'Italia secondo il quale quel ponte non è adatto alla circolazione delle auto. Sempre ieri, però, si è segnalata la posizione di diverse associazioni cittadine invece favorevoli a creare questo nuovo collegamento tra la villa Comunale ed i Cavoni. «La Piastra ai Cavoni scrivono in una nota "Cittadini residenti del quartiere Cavoni", "Blog Frosinone Bella e Brutta", "Centro anziani Papa Wojtyla", "Comitato Insieme per Cavoni", Asd Polisportiva Oro Fantasy" - nasce e viene realizzata con lo scopo di collegare il popoloso quartiere al centro vitale di via Aldo Moro/De Matthaeis. È stato necessario un notevole impegno finanziario da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute, anche per la costruzione di un ponte di metallo sul torrente Rio di via Casone, strada che ben collegherebbe le due zone. Da quando è stata realizzata la Piastra e le rotatorie di viale Volsci, l'intenso traffico produce quotidianamente caotiche code che prima, senza piastra e senza rotatorie, non si erano mai viste, contribuendo all'intenso inquinamento da polveri sottili, per le quali questa città è in vetta alle classifiche nazionali. Hanno contribuito ai continui intasamenti per intenso traffico, la chiusura della parallela via Vado del Tufo e la transitabilità di via Casone - verso via Aldo Moro che era prevista da progetto e che tutto sommato, sarebbero state due valide valvole di sfogo per alleggerire e decongestionare traffico sia sulla Monti Lepini che alla rotatoria Brunella ed in via Marco Tullio Cicerone, ma soprattutto nella stretta via Giuseppe De Matthaeis». Le associazioni inoltre aggiungono: «In via Casone ci sono solo terreni privati, non comunali per realizzare un parco e la strada già esistente avrebbe bisogno solo di una sistemazione con opportuna segnaletica ed il completamento della pista ciclabile esistente che parte da Cavoni e si interrompe oltre la piastra che dovrebbe essere prolungata fino a via Aldo Moro come da progetto che risulta in planimetria ed utilizzata anche come percorso pedonale. Tale preziosa strada attraversa il ponticello agibile, come risulta da regolare collaudo. Per passeggiare o fare attività salutari, c'è l'adiacente villa Comunale, il Matusa, il Casaleno e tanta campagna».Terza ed ultima domenica ecologica in programma dopodomani a Frosinone. Dalle 8 alle 18 all'interno della zona a traffico limitato, vietato l'uso di tutte le auto eccetto le ibride e le elettriche. Nel corso della domenica ecologica si terranno anche eventi pensati per vivere la città valorizzando la socializzazione, il divertimento e lo sport, realizzati dalle associazioni in collaborazione con l'amministrazione comunale. Nell'area di via Aldo Moro, una serie di iniziative organizzate da Asd Mushin dojo e da Scuba basket Frosinone. Ci sarà la possibilità di assistere a esibizioni e dimostrazioni di karate, mentre i piccoli amanti della palla a spicchi potranno partecipare a un evento di minibasket . Sempre in tema di ambiente il sindaco Mastrangeli ieri ha incontrato gli studenti del tecnico Volta dove ha illustrato i dati dell'inquinamento della città e l'importanza di vivere in un ambiente più pulito.