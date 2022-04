Zingaretti all'assemblea di Unindustria: «Chiesta revoca Sin Valle del Sacco»

«Abbiamo chiesto al governo di revocare il Sin della valle del Sacco, un decreto figlio di errori e illusioni che hanno finito nel tempo per bloccare tutto». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea generale di Unindustria Lazio in corso al teatro dell'Opera di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Rifacendosi alla vicenda Catalent definita «frustrante», Zingaretti ha parlato del Sito di interesse nazionale per l'inquinamento. La revoca servirà per «ridefinire in poco tempo con il territorio la bonifica e la tutela, in un tempo definito». Il presidente ha ricordato che nel 2013 erano 28000 le pratiche ambientali ancora ferme, «oggi sono mille ma ancora troppe».