Valcomino: esce per raccogliere asparagi ma cade e finisce in ospedale

Era uscito per raccogliere gli asparagi. Un uomo di Casalvieri è finito in ospedale dopo essere precipitato in un dirupo sulle montagne di Vicalvi. È successo questa mattina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sora e del soccorso alpino per riuscire a raggiungere l’uomo che è stato subito elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora dove i medici hanno prestato le prime cure ed effettuato gli esami diagnostici. Ha riportato diversi traumi ed escoriazioni su tutto il corpo.