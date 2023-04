Trovata gavetta in Bielorussia, apparteneva ad un soldato di Sora

Era stata ritrovata tempo fa in Bielorussia. Dopo accurati studi si è scoperto che quella gavetta era di Antonio Tersigni, soldato di Sora classe 1922 reduce della campagna di Russia. Presto verrà restituita alla famiglia. A darne notizia è il capogruppo “Alpini di Sora” Massimo Facchini che spiega come sulla superficie della gavetta siano stati impressi disegni e scritte, scalfiti dal reduce. Questi graffiti hanno consentito, grazie ad appositi studi ed in base al luogo del ritrovamento, di ricondurre l’oggetto al legittimo proprietario. In occasione della commemorazione del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, che si terrà il prossimo 5 maggio, la rappresentanza del gruppo “Alpini di Sora” intende restituire la gavetta alla famiglia Tersigni per mano del Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori. Alla commemorazione interverrà il giornalista Fabrizio Francesche, inviato speciale della trasmissione Rai “Chi l’ha visto” ed esperto della II Guerra mondiale.