Treni soppressi per un investimento sulla Roma-Cassino, pendolari ciociari bloccati per ore a Termini

Treni bloccati a causa di un investimento tra Colle Mattia e Zagarolo, decine di pendolari della provincia di Frosinone bloccati alla stazione Termini. Le corse sono bloccate a partire dalle 15:45 perché una persona sarebbe finita sotto un convoglio, con tutta probabilità si tratta di un suicidio. Le autorità sono al lavoro per svolgere i necessari accertamenti, ma nel frattempo è scoppiato il caos. E' stato attivato un servizio bus sostitutivo per i Comuni più vicini a Roma, i pendolari di Frosinone e Cassino sono invece costretti ad aspettare il ripristino della circolazione. E alla Stazione Termini ci sono stati alcuni momenti di tensione per le proteste e l'elevato assembramento delle passeggeri in attesa.