Omicidio di Romina De Cesare, Ialongo in silenzio davanti al gip: resta in carcere

Non ha detto nulla Pietro Ialongo , il 38enne accusato di avere ucciso la ex compagna Romina De Cesare nella loro abitazione di Frosinone e poi ritrovato sul lungomare di Sabaudia in stato confusionale. Si è tenuta questa mattina presso il carcere di Latina dove è detenuto l’udienza di convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario.

L’uomo, assistito dall'avvocato Vincenzo Mercolino, è apparso lucido e si è avvalso della facoltà di non rispondere. All’udienza era presente anche il sostituto procuratore Claudio De Lazzaro . Il gip ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere.