Tragedia nella notte, muore un giovane di 34 anni

Domenica 11 Giugno 2023, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:20







Un terribile incidente nella notte è costata la vita ad un giovane di Sant’Elia Fiumerapido di soli 34 anni Benedetto Di Ponio. Il ragazzo stava probabilmente facendo ritorno a casa quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. Il sinistro si è verificato, appunto, tra i comuni di Cassino e Sant’Elia Fiumerapido, in via Sferracavalli nella zona adiacente al noto centro commerciale che si trova sull’arteria poco prima dell’una di notte. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della Compagnia di Cassino per fare i rilievi del caso e un mezzo dell’Ares 118. Per il giovane santeliano, classe 1989, non c’è stato però nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.