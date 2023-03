Sora, ondata di furti: una donna pubblica il video del ladro in azione

Meno di 15 minuti per scavalcare un muretto entrare in un’abitazione e fuggire via a mani vuote. È quello che è accaduto, purtroppo per l’ennesima volta, a Sora dove non si placa l’ondata di furti che da un po’ di tempo a questa parte sta provocando paura e rabbia tra la popolazione.

Questa volta la vittima del tentativo di furto, una donna del posto, ha pubblicato sui social network il video registrato dalle telecamere di videosorveglianza che riprende il malvivente in azione. Si vede un uomo, apparentemente un giovane che dopo aver oltrepassato il muretto che separa le due case appartenenti ad una bifamiliare, si introduce nell’appartamento passando per una finestra. Ma scatta l’allarme che lo costringe alla fuga perché i proprietari sono all'interno. Prima si accovaccia per nascondersi e poi scappa via. L’episodio, denunciato alle forze dell’ordine, si è verificato il 28 febbraio, tra le 19:56 e le 20:10; le immagini sono a disposizione delle autorità. “Ancora una volta tentato furto a casa nostra. Fate attenzione a questo tizio ed agli altri suoi complici. Chiunque ha da testimoniare o altro da aggiungere alla denuncia può farlo presso il comando dei carabinieri di Sora. L’omertà non paga chi sa’ collabori. Grazie”.