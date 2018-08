di Roberta Pugliesi

Incidente mortale ieri sera poco dopo le ore 20,30 lungo la superstrada Sora-Cassino-Avezzano. A perdere la vita Massimo Mauti, 47 anni di Sora, su una Opel Meriva . Lo schianto tra le due vetture è avvenuto in prossimità dello svincolo per Atina- Settignano. Mauti è deceduto sul colpo. Il conducente della seconda auto, una A3, guidata da Luca Sabatella, 34 anni di Cassino, si trova in gravissime condizioni ed è stato elitrasportato presso il policlinico Umberto I di Roma.La vittima viaggiava da sola a bordo della sua Opel in direzione Sora (stava tornando a casa dal lavoro, da San Vittore del Lazio, dove lavorava presso la società Aria Srl del Gruppo Acea Spa). All’improvviso, si è scontrato frontalmente con un’Audi A3 condotta da Luca Sabatella, che invece era diretto verso Cassino. Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento in mezzo alla carreggiata: forse una distrazione o forse un malore potrebbero essere alla base dell’invasione della corsia da parte di una della vetture. L’impatto è stato violentissimo: drammatica la scena che si è presentata di fronte agli occhi dei soccorritori, con le auto ridotte ad un ammasso di lamiere e i due uomini incastrati all’interno dell’abitacolo.Difficoltose anche le operazioni per estrarre entrambi dai veicoli. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118 ed una eliambulanza che è atterrata nei pressi del luogo dello schianto e che subito è volata alla volta della capitale trasportando in codice rosso l’uomo di Cassino. Per l’altro, invece, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Atina e di Casalvieri. La salma di Massimo Mauti , molto conosciuto nella città di Sora, è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Cassino. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.