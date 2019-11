Terremoto, scuole chiuse domani a Sora, Cassino, Arpino e Isola Liri

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, è avvenuta alle 18.35, nella zona del Sorano. L'epicentro nella vicina Balsorano, a 14 km di profondità. E' stata avvertita in tutta la Ciociaria, fino a Frosinone e Alatri. Molti abitanti si sono riversati in strada sopaffatti dallo spavento. Al momento non si segnalano crolli. Centralini di vigili del fuoco e di forze dell'ordine subissati di telefonate.

Terremoto all'Aquila di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse domani in Ciociaria, disagi sui treni AV



Scuole chiuse. Scuole chiuse domani nella maggior parte dei Comuni della Ciociaria a seguito della scossa di terremoto che ha colpito l'aquilano e che è stata chiaramente avvertita nella zona tra Lazio e Abruzzo. In particolare sono state già emanate ordinanze per i comuni di Sora, Cassino, Arpino e Isola del Liri. Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi asili pubblici e privati «al fine di procedere alle verifiche degli elementi strutturali».

