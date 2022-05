Tentata estorsione, a Cassino un quarantenne finisce in manette

Tentata estorsione ai danni di un’autoscuola di Cassino: i carabinieri fanno scattare un arresto. A finire in manette un quarantenne del Cassinate che, già detenuto agli arresti domiciliari, durante la fruizione di un permesso, si era recato presso l’autoscuola per estorcere del denaro e, a seguito del rifiuto del titolare, aveva danneggiato una vettura in sosta nei pressi dell’attività che credeva essere di sua proprietà ma poi risultata di una terza persona.

Il quarantenne, nei giorni scorsi, si era reso responsabile anche di un’aggressione ai danni dei due anziani genitori che, però, non hanno sporto denuncia. Al termine delle operazioni, l’uomo sarà trasferito nel carcere di Isernia in attesa delle valutazioni della Procura della repubblica.