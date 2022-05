Cassino, spunta un altro ordigno di guerra nel cantiere di piazza Diamare: artificieri in azione

Un nuovo ordigno bellico scoperto a Cassino in piazza Diamare. Meno di un mese fa, nella stessa piazza, mentre erano in corso i lavori per riparare una perdita idrica, gli operai fermarono i lavori rinevenedo una bomba inesplosa. Da una decina di giorni tutta la piazza è stata transennata ed è stato aperto il cantiere per il restyling del centro della città. Ebbene: nel corso delle indagini archeologiche curate dalla società "Domenica Cultura" è venuto alla luce un nuovo proiettile da mortaio inesploso. Questa mattina pertanto i lavori si sono fermati e sono già in azione gli artificieri per rimuovere l'ordigno e farlo poi brillare così come avvenuto l'ultima volta.

Cassino ancora disseminata di bombe della guerra, per la prima volta trovato un ordigno in centro