Giovedì 15 Giugno 2023, 09:03

Stalking sulla ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento per un operaio di 30 anni residente a Ferentino . A seguito della denuncia presentata dalla ex, l'uomo è finito sul registro degli indagati . L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 5 luglio. Per circa due anni vale a dire dal 2021 fino al marzo scorso l'operaio non avrebbe fatto altro che mettere in atto comportamenti persecutori nei confronti della donna che è stata costretta a chiedere la separazione. A dire il vero, per un certo periodo i due coniugi avevano provato a rincollare i cocci di quel rapporto. Ci avevano provato soprattutto per il loro bambino che oggi ha cinque anni e che aveva il diritto di vivere serenamente con i suoi genitori, Ma purtroppo quel tentativo di riavvicinamento si era rivelato fallimentare.

FIGLIO NON RICONOSCIUTO

Nel frattempo però proprio in quel periodo , la moglie era rimasta incinta un'altra volta . L'operaio - fra l'altro - non avrebbe riconosciuto la piccina sostenendo che quella bambina, che oggi ha meno di un anno, non sarebbe figlia sua. Parole che avevano ferito la ragazza profondamente. Da qui la decisione di interrompere definitivamente quel rapporto matrimoniale.

Ma proprio a quel punto l'operaio che tra l'altro aveva intrecciato una relazione con un'altra donna si era trasformato in uno stalker. I numerosi messaggi minatori che le inviava su wasthapp , e una serie di pedinamenti avevano indotto la ragazza a non uscire più di casa per paura di poter incontrare l'ex marito, una persona violenta che tra l'altro, stando al suo racconto, faceva anche uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Una volta vedendo che aveva steso al balcone gli abiti del fratello, aveva cominciato ad urlare dal marciapiede dicendole che era una donnaccia, una che intratteneva rapporti con i tossicodipendenti della zona e che avrebbe fatto di tutti per toglierle i figli i quanto era una pessima madre e una donna di facili costumi. La cosa più grave sarebbe avvenuta alcuni mesi fa quando dopo aver divelto la vettura di un ragazzo, credendo fosse il nuovo compagno della ex moglie lo aveva colpito con un bastone. Una situazione che ha indotto la donna a chiedere che venisse vietato all'uomo di potersi avvicinare a lei ed ai suoi bambini. Provvedimento che è stato accordato in attesa dell'udienza preliminare.

La giovane mamma pur di stare lontano da quella persona sarebbe disposta anche ad entrare in una casa famiglia. Ormai per lei quello non è più vivere. A starle vicino adesso sono le amiche del cuore.

Queste ultime temendo qualche gesto inconsulto da parte del marito cercano di non lasciarla mai da sola.

IL DIVORZIO

Da quando sta vivendo questo inferno la donna ha perso circa venti chili. La vittima dello stalking si è rivolta all'avvocato Roberto Filardi che la rappresenterà nelle opportune sedi. Intanto domani mattina presso il tribunale di Frosinone si terrà l'udienza per il suo divorzio. A rappresentarla in sede civile sarà l'avvocato Graziella Peruzzi. L'uomo proprio perché colpito da una misura restrittiva per comparire in aula accanto alla ex moglie dovrà essere munito di regolare autorizzazione.Marina Mingarelli