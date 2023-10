Sposi in fuga senza pagare il conto, il ristoratore: «Mi hanno detto di dare anche 400 euro di mancia ai camerieri»

«Guardi, a me la cosa che dà più fastidio è la presa in giro». Il titolare del ristorante La Rotonda di Boville Ernica (Frosinone), da oltre un mese cerca di avere i soldi del pranzo di matrimonio dopo il quale gli sposi sono andati in Germania.

Si sposano a Frosinone e non pagano il pranzo di nozze, poi la fuga in Germania: adesso li cercano i carabinieri

Sposi in fuga senza pagare il conto: cosa è successo

«Erano venuti qui con un amico, abbiamo fatto il menù e il contratto, ha dato un anticipo e poi dopo le nozze avrebbe pagato.

Sapevo che andava in Germania per un lavoro in banca, anzi ha anche detto che avrebbe fatto un bonifico da lì, poi l'ho sentito e dice che l'aveva spedito ma non è mai arrivato. Ho detto ad alcuni parenti che vivono in zona che se non arrivano i soldi entro martedì vado dall'avvocato»

Il titolare del ristorante racconta di aver pagato «anche le mance ai camerieri, mi ha detto di dar loro 400 euro, ma ho pagato Siae, complesso musicale, fiori e ovviamente la merce necessaria per preparare il pranzo». Il telefono dello sposo - che aveva detto si sarebbe trasferito a Francoforte - è muto da un po', altri parenti sono in Germania e quelli che vivono in zona non sanno fornire risposte convincenti.