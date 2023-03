Morto dopo aver lasciato il pronto soccorso a Sora, la Asl: «Stava facendo Tac». Ma qualcosa non torna

La Asl di Frosinone risponde a quanto emerso ieri sul paziente deceduto dopo aver lasciato il pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove era in attesa da lunedì di un posto letto. «In riferimento alle notizie apparse sulla stampa locale e nazionale inerenti il decesso di un paziente degente presso il pronto soccorso di Sora, nel parcheggio dell'ospedale, la direzione aziendale comunica che tale notizia è completamente destituita di fondamento. Il paziente, ex dipendente della struttura e che ben conosceva il luogo e gli ex colleghi, si è allontanato spontaneamente ed è stato ritrovato in vita dagli operatori della ASL che si erano attivati per la sua ricerca. L'arresto cardiaco è avvenuto dopo alcune ore dal suo ritrovamento, mentre stava eseguendo un esame TC. Immediatamente soccorso e trasportato in sala rossa è stato sottoposto a manovre rianimatorie per circa un'ora, purtroppo con esito infausto».

Nella ricostruzione dell'azienda mancano alcuni particolari: le chiamate alla moglie e al figlio per sapere se l'uomo fosse con loro, il fatto che a dare l'allarme è stato un passante e la notizia che è stata sequestrata la cartella clinica e disposta l'autopsia.