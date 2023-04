Giovedì 20 Aprile 2023, 08:56

Ritornano i disagi sulla linea ferroviaria Roma Termini-Cassino-Venafro-Campobasso per la soppressione della fermata alla stazione di Cassino del treno in arrivo intorno alle 20. E' il convoglio utilizzato dai lavoratori pendolari del turno pomeridiano per fare ritorno nei comuni del sud della provincia. L'abolizione di quella fermata, comodissima per tutti i viaggiatori, sta creando problemi ai pendolari che ora arrivano a casa dopo le 23. Tanto che diversi di questi lavoratori si sono rivolti al Comune di Cassino per un intervento presso le Ferrovie dello Stato. E così l'assessora al Commercio, Maria Rita Petrillo, tra le cui deleghe c'è anche quella ai trasporti, accogliendo il grido di aiuto di alcuni pendolari della sera, ha scritto a Quintino Vincenzo Pallante e a Fabrizio Ghera, rispettivamente assessori regionali ai Trasporti del Molise e del Lazio. L'oggetto della lettera riguarda la richiesta della fermata alla stazione di Cassino del treno Roma Termini-Venafro numero 5137.

«Con la presente sono a rappresentare scrive Petrillo - i disagi che vivono i pendolari della tratta Roma-Cassino per far rientro a casa al termine della giornata lavorativa. In particolare, i pendolari che smontano dal turno pomeridiano, attualmente costretti ad usufruire del treno Roma Termini-Cassino delle ore 20:42, in arrivo alle ore 22:50, impiegano più di due ore per giungere a destinazione».

LA SOLUZIONE

Ciò rilevato, l'assessora della città martire suggerisce la soluzione al problema che potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di una fermata al treno diretto Roma-Venafro numero 5137 delle ore 20:35 alla stazione di Cassino. Ciò permetterebbe ai lavoratori e alle lavoratrici pendolari di rientrare un'ora prima a casa. «Pertanto, al fine di apportare un miglioramento alla qualità della vita di numerose persone conclude la lettera la scrivente rivolge formale richiesta per conoscere la fattibilità della proposta soluzione». Ora si attende la risposta dei due assessori regionali in merito alla richiesta per favorire i tanti pendolari del territorio cassinate. Secondo i recenti rapporti delle ferrovie la Roma Termini-Frosinone-Cassino figura tra le linee pendolari più frequentate in Italia. Infatti sono 42.000 viaggiatori al giorno ad usufruire del trasporto su rotaia. La grande mole di passeggeri per la tratta Roma Termini-Frosinone-Cassino certifica il fatto che sempre più persone, dal capoluogo e dalla provincia, sono costrette a raggiungere la Capitale prevalentemente per recarsi al lavoro o per studio. E sono sempre più i viaggiatori che utilizzano il velocissimo Frecciarossa Napoli-Cassino-Frosinone-Roma-Milano-Torino.