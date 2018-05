Si attacca alla linea di un altro utente e fa telefonate senza badare a spese: arrestato per truffa un 59enne della Repubblica Ceca, ma domiciliato a Pontecorvo.

Tutto ha inizio da una denuncia presentata ai carabinieri di Pontecorvo in cui la vittima ha riferito che gli venivano recapitate delle salatissime bollette Telecom, per un totale di euro 7.000, nonostante lo stesso avesse un regolare contratto con la società telefonica, pertanto, esasperato e non riuscendo a risolvere il problema direttamente con la società telefonica, ha presentato regolare denuncia.



Gli operanti, insospettiti dall’ammontare delle bollette hanno effettuato un controllo con gli operatori della Telecom e all’interno di una cabina, dove sono posizionati tutti i cavi delle diverse utenze telefoniche, hanno notato la presenza di un dispositivo, volgarmente detto “ponticello”, in grado di collegare una rete telefonica con un’altra e che permetteva all’arrestato di usufruire della linea dell’ignara vittima.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA