Domenica 15 Gennaio 2023, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:23

I dubbi finali sono stati sciolti nella notte. Le ultime riunioni si sono chiuse con le fumate bianche. Dopo settimane di incontri, manovre e trattative, anche i partiti e i movimenti che erano alle prese con le ultime caselle da riempire hanno sciolto la riserva. Le liste dei candidati alle Regionali hanno avuto il sigillo delle segreterie romane e, nel rispetto dei tempi, sono state depositate in Tribunale tra venerdì e ieri: molte sono state già ammesse dopo l’esame delle documentazione, altre sono in attesa del via libera. Una formalità tecnica. Ora che il quadro è definito e tutte le tessere del mosaico sono al loro posto, può partire anche in Ciociaria la sfida per il dopo Zingaretti. Meno di trenta giorni di campagna elettorale per convincere gli elettori e conquistare la Regione, negli ultimi dieci anni guidata dal centrosinistra.

PRESIDENTE, I CANDIDATI

Il raggruppamento progressista ci riprova facendo quadrato sull’assessore uscente Alessio D’Amato. E’ sostenuto da sette liste: Pd, Terzo Polo (l’alleanza Azione-Italia Viva), la civica che porta il suo nome, Psi, Demos, “Sinistra-Verdi” e Più Europa. Il centrodestra punta a riprendersi la Pisana a distanza di tredici anni dalla vittoria di Polverini. Lo fa schierando Francesco Rocca, ex capo della Croce Rossa. Sei le forze al suo fianco: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e civica Rocca. In campo per la presidenza sono scesi anche Donatella Bianchi per il Movimento 5Stelle (in coalizione con il Polo progressista), Rosa Rinaldi per Unione popolare, Sonia Pecorilli con il Pci e Fabrizio Pignalberi con due civiche, Quarto polo per l'Italia e Pignalberi presidente.

Si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio, quando in serata le urne emetteranno il verdetto. Alla Ciociaria spetteranno quattro seggi, anche sei i rappresentanti potrebbero diventare cinque nel caso di nomina ad assessore ed eventuali dimissioni di un consigliere eletto.

I NUMERI

Per la provincia gli uscenti sono quattro: Pasquale Ciacciarelli (Lega), Sara Battisti (Pd), Loreto Marcelli (M5S), tutti e tre tentano il bis, e Barbara Di Rollo (Pd), subentrata per surroga a Mauro Buschini quando questi, a dicembre, è stato eletto presidente dell’Egato per la gestione integrata dei rifiuti urbani. In Ciociaria sono più di cento gli aspiranti a uno scranno nell’assise regionale, con code di delusione per chi sperava di poter far parte della griglia dei contendenti. C’è anche chi tenta la stessa strada fuori dai confini territoriali: è il caso di Jacopo Nannini, segretario dei giovani socialisti frusinati, capolista del Psi nel collegio di Roma e provincia.

IL BANCO DI PROVA

Le Regionali saranno un altro test per i partiti, un’altra prova per misurarsi dopo le Politiche di settembre. Nel centrodestra in casa FdI, risultato il primo partito, si punta almeno a confermare la soglia media del 30 per cento di consensi. L’obiettivo di FI e Lega, invece, è quello di crescere rispetto a tre mesi fa per ridurre le distanze dagli alleati di schieramento. E’ la stessa mission che inseguono Pd e soprattutto M5S, ossia quella di riguadagnare terreno e lasciarsi alle spalle il responso al ribasso dell’autunno scorso.

Ma non sarà soltanto una contesa tra centrodestra e centrosinistra e tra forze della stessa compagine: lo sarà anche tra i leader delle correnti interne ai gruppi. Nel Pd si rinnova il duello politico a distanza tra De Angelis (appoggia Battisti) e Antonio Pompeo (candidato), mentre in FdI spicca la sfida tra Maura, Iannarilli e Picano. Nel mezzo l’avvincente derby di coalizione tra Ciacciarelli (Lega) e Gianluca Quadrini (FI).

Liste e candidati alle Regionali.

PER D’AMATO PRESIDENTE - Pd: Sara Battisti, Antonio Pompeo, Annalisa Paliotta, Alessandra Cecilia, Libero Mazzaroppi, Andrea Querqui.

Terzo Polo (Azione-Italia Viva): Massimiliano Quadrini, Barbara Alifuoco, Arianna Fratangeli, Maurizio Maggi, Davide Frecentese, Marilena Venditti.

Civica D’Amato: Claudio Guerriero, Luciano Conte, Luca Di Ruzza, Jole Falese, Simona Valente, Monia Ricci.

Demos: Luigi Maccaro, Manuela Maliziola, Bruno Pietrobono, Massimo Natalia, Maria Grazia Baldanzi, Silvia Tusei.

Verdi-Sinistra: Luigi Vacana, Stefano Lucarelli, Maurizio Morelli, Fabiola Corbi, Emanuela De Persis, Barbara Papa.

Psi: Massimo Calicchia, Cinzia Barbara Bellone, Pietro Bianchini, Fabio Iannattone, Gerardina Morelli, Giulia Sicilia.

Più Europa - Radicali - Volt: Sara Scampini, Guido Berri, Katarzyna E. Marczak, Marco Maiorana, Patricia E. Nasi, Francesco Di Francesco.

PER BIANCHI PRESIDENTE - M5S: Loreto Marcelli, Enrica Segneri, Michela Spaziani, Nader Al Khatib, Stella Andreini, Domenico Natale.

Polo progressista: Giuseppina Bonaviri, Orlando Cervoni, Eleonora Maini, Renato De Sanctis, Elisabetta Norci, Cristiano Grimaldi.

PER RINALDI PRESIDENTE - Unione popolare: Mario Antonellis, Luigi Mingarelli, Francesca Giannetti, Elisabetta Canitano, Fabio Sciatore, Emanuela Frasca.

PER PECORILLI PRESIDENTE - Pci: Bruno Barbona, Irina Federico, Stefania Giannitti, Guerino Inglesi, Antonietta Vasetti, Loreto Vacca.

PER ROCCA PRESIDENTE - Fratelli d’Italia: Daniele Maura, Gabriele Picano, Antonello Iannarilli, Nadia Belli, Alessia Savo, Simona Castagna.

Lega: Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata, Marco Corsi, Francesca Chiappini, Veronica Di Ruscio, Maria Veronica Rossi.

Forza Italia: Gianluca Quadrini, Giuseppe Sacco, Samuel Battaglini, Rossella Chiusaroli, Monica Fiore, Anna Lisa Morga.

Udc: Riccardo Roscia, Gina Martino, Alessandra Saurini, Oreste Quatrana, Luisa Magnante, Rolando Di Luoffo.

Civica Rocca presidente: Fabio Forte, Augusto Cestra, Marcello Giorgi, Anna Iole Arena, Emanuela Gorghini, Gemma Poppa.

Noi Moderati: Gianni Ceci, Sandro Cecchi, Loreto Parente, Francesca Lombardi, Cinzia Micozzi, Simona Collacciani.

PER PIGNALBERI PRESIDENTE - Quarto polo per l'Italia: Giulia Pignalberi, Emiliano Salvatori, Vanessa Lisi, Marco Di Ruscio, Martina Gatta, Nazzareno Costantini.

Pignalberi presidente: Claudio Iori, Simona Giuliani, Mauro Giorgilli, Clarissa Venti, Giuseppe Cerra, Sabina Panella.