Lunedì 9 Ottobre 2023, 08:40

Il Frosinone è tornato a vincere dopo tre partite contro il Verona, in quello che si può definire uno dei tanti scontri salvezza. Una vittoria che vale doppio, quindi, ma il mister giallazzurro Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa post-gara resta concentrato sul prosieguo del campionato, che riprenderà dopo la sosta con il Frosinone a 12 punti all'ottavo posto: «È la vittoria più importante solo perché è l'ultima, ma credo che siano tutte importanti. Oggi voglio guardare la classifica, penso che 12 punti siano un ottimo bottino, ma non ci dobbiamo accontentare ed abbassare la guardia ed è il primo messaggio che voglio mandare non solo a voi ma ai miei calciatori. È importante perché oggi avevo in campo una squadra giovanissima che è facile traduca sul campo il grande entusiasmo che ha dentro, ma questo stesso entusiasmo non deve sfociare in presunzione ma in grande umiltà nel lavoro. Ripeto, è un messaggio che voglio inviare alla mia squadra».

Esordio e gol per Reiner, questo il commento di Di Francesco sulla prestazione del brasiliano ex Real Madrid: «Ha esordito all'ottava giornata perché era giusto così. Per poterlo portare a condizione ci sono voluto tanti allenamenti. Non l'ho fatto giocare a Roma, ma mi ha dato risposte positive anche come atteggiamento e voglia di esserci. Il mister guarda tutto e premia chi dimostra di volerci essere ed avere le qualità. Perché lui dopo il gol ha dimostrato di avere i piedi buoni. Non con grandissimo passo ma con il calcio ben chiaro in testa». Adesso la sosta, ma in due settimane di lavoro si potrà portare in condizione gli infortunati e continuare a lavorare. «Quando vivi questi momenti forse hai più voglia di giocare che di recuperare conclude Di Francesco . Penso di portare tutti in condizione, anche quelli che hanno recuperato oggi ed erano fuori da un po' di tempo. Alla ripresa affronteremo una squadra molto forte come il Bologna. Sono contento di avere il tempo giusto per lavorare con tutti, tranne Oyono e Kvernadze, in nazionale».

QUI VERONA

Infine il commento del mister del Verona Marco Baroni: «Abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo ripetere, però la squadra ha sviluppato meglio le manovre e abbiamo creato opportunità importanti, ci manca ancora la cattiveria agonistica nella fase conclusiva. In alcuni frangenti ci sono stati cross e tiri senza cattiveria o non abbiamo attaccato bene la porta, dobbiamo assolutamente migliorare in questo. In questo momento dobbiamo lavorare, come ho detto ai ragazzi partiremo dalle cose buone che abbiamo fatto. Al momento abbiamo bisogno di lavorare e migliorarci e recuperare giocatori importanti come Hien, Dawidowicz e Doig».
Beniamino Cobellis