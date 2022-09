Sabato 3 Settembre 2022, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09:49

Scuole nel capoluogo: si riparte con diverse novità. Tra dieci giorni a Frosinone riaprono le scuole e sui banchi torneranno migliaia di studenti. «Quest'anno afferma l'assessore alla Manutenzione Angelo Retrosi siamo partiti in anticipo per risolvere le diverse problematiche rimaste in piedi. In particolare la realizzazione di una nuova scuola e il rientro nella sede originaria di molti studenti rappresentano gli obiettivi principali raggiunti». A Frosinone la novità principale riguarda l'apertura di un nuovo plesso scolastico. Martedì si inaugurerà la nuova scuola di Madonna della Neve realizzata per sopperire allo sfratto subìto dal Comune dell'edificio di via De Carolis dove era ubicata l'elementare con circa 100 studenti. La nuova scuola in realtà è stata concepita in via provvisoria: è costituita da una serie di strutture modulari (container) per ospitare gli studenti sino alla realizzazione della scuola vera e propria i cui lavori sono fermi, da anni, allo scheletro della struttura. Ultimati ieri i lavori al nuovo modulo più grande per spazi polifunzionali.

L'altra novità riguarda le otto classi della scuola media Campo Coni che, sino allo scorso anno, erano state dislocate nel palazzo comunale di piazza VI Dicembre. Si tratta di circa 160 studenti spostati dalla sede originaria di via Grappelli dapprima nel palazzo della Camera di Commercio di via Alcide De Gasperi e poi nel palazzo comunale. Ora, allentate le misure anti Covid e spostate alcune classi del Liceo Scientifico in via Piave, possono tornare nella sede d'origine di via Grappelli. Restano le problematiche invece nella scuola elementare Maiuri di viale Tevere per ciò che riguarda l'utilizzo della palestra. I ragazzi, almeno nei primi mesi, dovranno adattarsi a svolgere le ore di educazione fisica in alcuni spazi predisposti dall'istituto in attesa della nuova palestra. La buona notizia è che, da qualche settimana, il cantiere, dopo un lungo stop, è ripreso. Se non ci saranno altri fermi a gennaio-febbraio la Maiuri potrà inaugurare i nuovi spazi destinati all'educazione fisica dei ragazzi. Dopo i problemi di riscaldamento all'inizio dello scorso inverno poi risolti con l'ausilio di caldaie prese in affitto, il Comune ha provveduto in questi giorni a realizzare nuovi impianti di riscaldamento a basso impatto ambientale nella scuola media Nicola Ricciotti di via Fosse Ardeatine. Nella scuola sono installati, inoltre, nuovi punti luci led dotati di sensori ad accensione automatica che rilevano il movimento, sia nell'ottica del rispetto dell'ambiente sia del risparmio energetico. Nuovi lavori di efficientamento sono stati programmati anche per la scuola materna Fedele Calvosa attraverso l'impermeabilizzazione della copertura del plesso sito in via Fonte Corina. Nei restanti plessi scolastici si è provveduto in questi giorni a piccoli lavori di manutenzione.

