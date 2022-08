Gli studenti di fashion design dell'Accademia di Frosinone protagonisti a Venezia

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone alla mostra del cinema di Venezia. Un "bis", dopo la trasferta al festival di Cannes. Un nutrito di allievi della scuola di Fashion Design sarà da domani - 31 agosto - al Lido.

Il progetto, promosso e sostenuto dalla direttrice Loredana Rea, coinvolgerà cinque studenti: Cloe Deng, Mariangela De Riso, Silvia Heshi, Sebastiano Lin e Niu Yue. I ragazzi seguiranno il Festival di Venezia dai social media e dal sito dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, oltre che dall’account YouTube Fashion Rouges Club, lanciato nel corso di editoria per il fashion e l’entertainment a cura della docente e multimedia journalist Federica Polidoro, anche tutor dei ragazzi in trasferta. I ragazzi cinesi produrranno tra l’altro flash news per media outlet internazionali tra cui naiguanfilm.fr.

Le star attese a Venezia volteggeranno sul tappeto rosso ad un palmo dai giovani designer dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. «In un anno strategico di rilancio del cinema - si legge internazionale e di Cinecittà - si legge in una nota - con la prima partecipazione ufficiale dei membri dell’Academy, a cui si aggiungeranno gli habitué dei Golden Globes e tutta la stampa più importante di settore, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone coglie l’occasione per mostrarsi in tutte le sue potenzialità sotto i riflettori globali. Nel luogo per eccellenza del glamour, tempio della moda e mecca degli stilisti più acclamati, gli studenti/reporter indosseranno le collezioni, già protagoniste delle passerelle di Altaroma, ideate nel corso di Fashion Design sotto la direzione del professor Giuseppe Iaconis. E se un vecchio slogan della Metro Goldwyn Mayer recitava “Più stelle che nel firmamento”, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone si avvia a diventare un fenomeno con la sua già eccellente Scuola di Design, meta di studenti provenienti da tutto il mondo»