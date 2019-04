Scontro tra un’auto e una moto: morto un giovane, grave la fidanzata

Un giovane è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le ore 17 sulla via Casilina a Ferentino. Si tratta del 28enne Yuri Simoni di Frosinone che era alla guida di una moto di grossa cilindrata con in sella anche una ragazza rimasta gravemente ferita ed elitrasportata all'Umberto Primo di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la moto viaggiava in direzione Frosinone quando per cause al vaglio dei militari si è scontrata con una Fiat 126 condotta da un 60enne del posto che si è subito fermato. Sul posto ambulanze e carabinieri e strada chiusa per quasi due ore. Le condizioni del giovane dipendente di una ditta del settore edile sono parse subito gravi. I sanitari hanno provato a salvarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sconvolti i residenti e la comunità di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA