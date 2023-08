Esperia, caricato da un cinghiale mentre compra le sigarette, cade e finisce in ospedale

Esce insieme al suo cane per andare a comprare le sigarette, viene caricato da un cinghiale cade e finisce al pronto soccorso. E' la brutta avventura capitata la notte scorsa, tra l'una e le due, ad un 35enne di Esperia che vive in via Selvi, nella frazione di Monticelli. Ad innescare la reazione del cinghiale, una femmina con i suoi cuccioli, è stato il cane che il 35enne portava al guinzaglio e che ha iniziato ad abbaiare per spaventare l'ungulato ed allontanarlo. Innervosito dal cane, il cinghiale ha attaccato l'uomo mordendolo al polpaccio, facendolo cadere a terra e provocandogli così la frattura ad una gamba. L'uomo si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino in attesa di essere ricoverato nel reparto di Ortopedia.

E' il secondo caso di aggressione che si registra nel giro di 48 ore in Ciociaria.

Solo nel pomeriggio di domenica, 2o agosto, a Isola del Liri una donna di 77 anni era stata attaccata dai cinghiali nel suo orto, ferite profonde che hanno richiesto 53 punti. A Cassino, invece, è stata filmato un branco nella zona industriale.

Una vera e propria emergenza, quella legata alla massiva presenza dei cinghiali, tant'è che proprio il sindaco di Esperia Giuseppe Villani ha annunciato per i prossimi giorni una battuta di caccia straordinaria e l'apposizione delle gabbie in punti strategici.