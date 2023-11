Scontro tra auto sulla circonvallazione di Anagni, una si ribalta: feriti due ragazzi

Due ragazzi feriti, per fortuna in condizioni non gravi, e traffico bloccato per parecchi minuti prima che tutto tornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente che si è verificato questa sera, poco dopo le 21 di oggi, sabato 18 novembre, ad Anagni lungo la circonvallazione sud. Protagonisti loro malgrado due ragazzi a bordo di una Renault che si è ribaltata. Secondo la prima ricostruzione l'auto avrebbe urtato una Clio parcheggiata al lato della strada ribaltandosi e restando in mezzo alla strada. Sul posto i carabinieri e due squadre del 118 che hanno portato i soccorsi ai ragazzi, per fortuna feriti non gravemente. Sul luogo sono poi arrivati anche i vigili del fuoco per togliere l’automobile ribaltata dalla strada e ripristinare la viabilità, tornata normale solo dopo diversi minuti.