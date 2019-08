Sbanda con lo scooter e finisce in una scarpata, muore un operaio della Fca

Sbanda con lo scooter e finisce nella scarpata, muore un operaio della Fca. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Coreno Ausonio, in via Serra: la vittima è Domenico Parente sessantaduenne del posto.

Ad accorgersi del tutto è stata una donna che, per caso, stava transitando sulla stessa strada.

I soccorsi sono stati immediati. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate, per questo poco dopo, non molto distante dal luogo dell’incidente, è atterrata l’eliambulanza.Disperati i tentavi di soccorsi, con la rianimazione sul posto, che, però, sono stati vani. Il sessantaduenne è spirato di lì a poco.

