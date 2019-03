© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' polemica sul bando della Regione Lazio per l'incarico di direttore generale in alcune Asl. A innescarla è stata Forza Italia con una nota del capogruppo del partito alla Regione Antonello Aurigemma.“La regione Lazio ha realizzato un bando per la nomina di alcuni direttori generali delle Asl, ma a quanto pare sarebbero emerse criticità in termini di trasparenza e rispetto delle regole. L’avviso, infatti, prevedeva che i candidati sarebbero stati convocati via pec con dieci giorni di anticipo; invece, venerdi 8 marzo è apparsa una comunicazione sulla homepage del sito della Regione dove viene specificato che, a causa di problemi tecnici del protocollo informatico, ciascun candidato ammesso sarà contattato dal personale regionale incaricato e i colloqui si svolgeranno nei giorni 12, 13, 14 marzo (quindi, da domani a giovedi, e non dieci giorni dopo la comunicazione). Tale procedura - aggiunge Aurigemma nella nota - risulterebbe poco trasparente e alquanto singolare. Inoltre, al bando potevano presentare domanda tutti coloro che risultavano essere presenti all’interno dell’albo nazionale. Nel bando, a quanto sembrerebbe, però, ci sarebbero dei punti che non rispetterebbero la normativa nazionale: nel caso specifico, sarebbero stati aggiunti requisiti non previsti dalla legge nazionale, come quello della decadenza all’età di 65 anni. Dunque, la Regione rischia di andare incontro ad una valanga di ricorsi e tutto ciò sarebbe un caos. Perciò, invitiamo il presidente Zingaretti a riflettere e a valutare la possibilità di prorogare i termini, ripristinando la massima trasparenza e correttezza”.