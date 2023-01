Lasciato dalla compagna, va a casa dei familiari e cerca di far esplodere una bombola: arrestato

Ha cercato addirittura di far esplodere casa dei familiari della ex per "vendicarsi" di essere stato lasciato. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a San Vittore del Lazio dai carabinieri della stazione di Cervaro insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Cassino. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio e atti persecutori.

Di recente si era reso protagonista, in più occasioni, di vessazioni nei confronti della propria compagna che si era rifugiata presso alcuni parenti. L’uomo, quando non ha più trovato la donna a casa è andato su tutte le furie, l’ha raggiunta e ha sfogato la sua ira nella dimora dei famigliari che l’hanno ospitata, al punto di impossessarsi di una bombola contenente Gpl e tentare di farla esplodere con tutte le conseguenze del caso. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti ad arrivare in tempi brevissimi, a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza tutta l’area. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di essere ascoltato dai giudici del Tribunale di Cassino ai quali dovrà rendere conto dei suoi comportamenti.