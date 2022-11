Botte e divieto di uscire alla compagna, lei lo lascia per lui l'accusa di stalking

A un uomo di 43 anni di Cassino è stata notificata dai carabinieri un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento e comunicazione con la propria compagna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino per reiterati maltrattamenti in danno della donna.

Sotto l'effetto dell'alcol e con la scusa della gelosia aveva più volte malmenato la compagna che alla fine aveva deciso di lasciarlo. In diverse occasioni, l'aveva aggredita, vietato di uscire e si era impossessato del suo cellulare, al punto da costringerla ad interrompere le relazioni con i conoscenti condizionandone, altresì, i rapporti con le amiche.