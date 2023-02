Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:12

Banda del buco in azione ad Acuto. Il bottino, tra oggetti d'oro, contanti ed altri oggetti preziosi, sarebbe di qualche migliaio di euro. Ai quali vanno aggiunti i danni all'abitazione che dovranno essere riparati dal proprietario. Protagonista, suo malgrado ovviamente, dell'accaduto, è il proprietario di un'abitazione di Acuto. Che qualche giorno fa è stata purtroppo teatro di un furto messo a segno da una banda di malviventi, probabilmente professionisti organizzati. I ladri infatti, secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri della stazione locale in collaborazione con i militari della compagnia di Anagni, avrebbero approfittato dell'assenza dell'uomo, che era uscito dalla propria abitazione per svolgere alcune commissioni. Approfittando della casa vuota i ladri sono riusciti ad entrare all'interno della villetta. E, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno pensato bene di mettere a soqquadro le camere, cercando di prendere tutto quello che era possibile prendere.

A questo punto, probabilmente sapendo esattamente dove andare, si sono diretti verso la cassaforte che si trovava in una delle stanze, l'hanno smurato per poi portarla via ed aprirla in un secondo momento. Azione che ha provocato, come detto, anche danni consistenti all'abitazione, oltre al valore delle cose portate via. La cassaforte, ovviamente aperta e vuota, è stata poi trovata il giorno dopo nei pressi della zona teatro del furto. Appena arrivati sul posto i carabinieri hanno iniziato ad effettuare subito i rilievi del caso, necessari a far partire le indagini di rito per risalire all'identità dei malviventi. Non è la prima volta che il piccolo centro della zona nord della provincia viene colpito da episodi del genere. Anche Anagni, appena qualche settimana fa, era stata vittima di un episodio simile, con i ladri che, passando attraverso il muro, erano entrati in una tabaccheria, portando via oggetti e materiale, anche in questo caso per diverse migliaia di euro.

Paolo Carnevale

© RIPRODUZIONE RISERVATA