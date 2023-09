Roghi boschivi, fiamme devastano le montagne del Cassinate

Montagne del cassinate ancora devastare dai roghi boschivi. Le lingue di fuoco, nella tarda serata di oggi 9 settembre 2023, sono ben visibili dalla via Casilina tra Villa Santa Lucia e Piedimonte San Germano, sulle alture della zone. La zona più colpita è l'area di Villa Santa Lucia nella collina in località Ponte Romano. Per tutta la giornata i mezzi aerei e i vigili del fuoco hanno lavorato per donare le fiamme.

"Il fronte è sotto controllo ma le fiamme non si riesce a spegnerle nonostante il continuo volo del canadair pieno d’acqua e l’immenso lavoro dei e dei volontari della Protezione Civile di Piedimonte San Germano", ha spiegato il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro. Poi l'ira del sindaco:"Questa follia va fermata e per questo ho indetto per lunedì mattina una riunione tecnica alla presenza del comandante dei Carabinieri della stazione di Piedimonte. Basta alle mani scellerate che appiccano il fuoco, non intendo far finta che il problema non esista. Il danno che si sta provocando all’ambiente è incalcolabile".

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi anche una vasta area nella frazione Sant'Oliva a Pontecorvo, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione Civile ha evitato il peggio.