Lunedì 28 Novembre 2022, 09:02



Paura, disagi e persone salve per miracolo: il cassinate ha vissuto un altro weekend all'insegna del maltempo. I danni maggiori si sono verificati soprattutto sabato sera, ma anche nella giornata di ieri non sono mancate criticità. Ma partiamo da sabato, quando era stata diramata l'allerta arancione per vento forte. Dopo i danni che si sono verificati nel pomeriggio con alberi sradicati e incidenti sulla Superstrada, in serata, in piazza Casaburi a Cervaro, mentre tanti giovani erano nel bar del paese per trascorrere insieme, un grosso albero è stato sradicato dal forte vento e si è abbattuto su due auto in sosta, causando danni ad entrambe. Altre piante sono volate all'interno di un centro sportivo di Cassino al punto che i responsabili della scuola calcio hanno annullato gli allenamenti previsti per la giornata odierna.

Ma le maggiori criticità sono state riscontrate sulla linea ferroviaria Cassino-Caserta. Nella prima serata di sabato, pochi chilometri dopo la stazione della Città Martire, il treno che viaggiava in direzione Napoli è deragliato a causa di un albero che aveva invaso i binari in territorio di Mignano Montelungo. Il convoglio era partito da Cassino alle 18.05, diretto a Caserta. Per alcune ore è rimasto fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell'ultima carrozza in attesa dei soccorsi che sono giunti poco dopo.La circolazione ferroviaria è stata sospesa ed è ripresa solo dopo alcune ore. È stato richiesto un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità fra le località interessate. Fortunatamente nessun ferito tra i passeggeri, solo tanta paura e non pochi disagi per gli altri pendolari a causa del traffico ferroviario interrotto. Altri danni ieri mattina a Coreno Ausonio: all'interno del cimitero sono volate giù diverse piante.