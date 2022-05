Ritrovato dai vigili del fuoco Angelo Serafini, l'uomo si è smarrito in territorio di Acuto

Ritrovato Angelo Serafini. L'uomo, 80 anni, di Acuto, si era perso all'interno di un bosco dopo aver perso l'orientamento. In tarda mattinata si trovava in macchina con il fratello che si è allontanato pochi minuti. Quando è tornato Angelo era sparito. Sono scattate le ricerche che, intorno alle 16.30, hanno portato al ritrovamento dell'uomo. Fortunatamsi non era allontanato molto dal punto, sulla Prenestina vecchia Acuto-Fiuggi, dove aveva fatto perdere le sue tracce. A ritrovarlo dono stati i Vigili del Fuoco di Fiuggi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha visitato l'ottantenne. È in discrete condizioni di salute.