Minorenne abbandonata in strada con ferite su tutto il corpo, indagano i carabinieri

Una ragazzina minorenne è stata trovata questa mattina, 17 gennaio, lungo la strada in territorio di Ripi. La giovane che era in pigiama e si trovava in stato di semi incoscienza è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata presso l'ospedale Spaziani di Frosinone. La ragazza viene monitorata dai medici, al momento dell'arivo in pronto soccorso presentava un occhio tumefatto e varie ecchimosi sul corpo. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale. Al momento perché si trovasse lì e cosa è accaduto prima, è un mistero.

