Ritrovata cagnolina, il volontari del poligono di tiro a volo: «C'è il rischio che finisca nel canile, qualcuno la adotti»

A Chieti è partito un vero e proprio tamtam per cercare di aiutare una piccola cagnolina a trovare un casa. Alcuni soci del Poligono di Tiro a Segno Nazionale in contrada Vallepara a Chieti (zona San Salvatore) stanno facendo girare da ieri alcune foto della cucciola. L'appello riguarda il ritrovamento di una cagnolina di circa 1 anno che da 8 giorni si è rifugiata all'interno della struttura sportiva. «C'è l'urgente rischio che venga accalappiato e portato in canile - spiegano i soci - è una femminuccia, noi le stiamo dando riparo e cibo. Ha un collarino antiparassitario quindi probabilmente appartiene a qualcuno ma non ha il microchip. Abbiamo informato anche il Comune e entro il 17 gennaio dovrebbe essere accalappiato e trasferito nel canile rifugio».

I volontari del poligono si augurano che «il proprietario si faccia vivo o qualcuno voglia adottarla. Noi siamo anche disponibili a darle stallo se qualcuno che voglia intestarsi il microchip vuole prendersene cura». La cagnolina è «molto docile e affettuosa con i bambini. Non ha subito traumi e - proseguono i soci del poligono - speriamo che non debba subirne ora. Per questo facciamo un appello urgente a contattarci in posta privata sulla pagina Facebook "Tiro a Segno Nazionale sez. Chieti" o a recarsi nella nostra sede di contrada Vallepara a Chieti». Il poligono effettua i seguenti orari di apertura: mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 15 alle 17; la domenica dalle ore 9 alle 12.