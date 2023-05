Questura, nuovo click day per i passaporti destinato agli studenti

Nuovo "click day" per i passaporti a Frosinone, questa volta dedicato agli studenti che hanno necessità del documento per recarsi all'estero per viaggi studio.

«La finalità è quella di consentire ai ragazzi di usufruire delle iniziative scolastiche, che prevedono viaggi in paese extraeuropei» - si legge nella nota della Questura.





Per poter accedere all'iniziativa si deve inviare una mail esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps134.00n0@pecps.poliziadistato.it dalle 20 alle 21 di lunedì 8 maggio 2023 «rispettando i seguenti accorgimenti: - il richiedente dovrà essere uno studente che abbia già effettuato la prenotazione attraverso l'agenda online dell'ufficio passaporti della Questura di Frosinone e la mail dovrà indicare nell'oggetto la dicitura "clcik day"; dovrà contenere il codice di prenotazione generato dall'agenda online (rilevabile in alto a destra sulla ricevuta);sarà necessario allegare la documentazione scolastica attestante il viaggio organizzato per motivi di studio».

Tra le altre indicazioni quella che non saranno accettate mail inviate al di fuori dell'arco temporale stabilito, di non inviare più richieste per lo stesso nominativo e che saranno presi in considerazione i primi 120 nominativi.