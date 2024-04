Passaporto gratuito e diritto di voto, El Salvador lancia l'appello per assumere lavoratori stranieri ma resta il nodo diritti umani

Passaporti gratuiti e diritto di voto subito se ti trasferisci a e El Salvador. Il governo centramericano annuncia politiche di integrazione per lavoratori stranieri qualificati e offre 5.000 passaporti gratuiti. Lo riporta CNN che ha contattato lo staff del presidente Nayib Bukele che è al suo secondo mandato.

Ed è arrivata la conferma: sono necessari scienziati, ingegneri, medici, artisti, e anche filosofi a cui sarà concesso "pieno status di cittadino" compresi i diritti di voto.

L'obiettivo è anche attirare capitali e investimenti stranieri visto che viene annunciata anche l'eliminazione delle tasse sul trasfertimento di beni come attrezzature, software e proprietà intellettuale. Già l'anno scorso, l'assemblea legislativa ha approvato una legge sulla migrazione destinata ad accelerare la cittadinanza agli stranieri che supportano i programmi di sviluppo sociale ed economico donando Bitcoin, ha riferito Reuters.

We're offering 5,000 free passports (equivalent to $5 billion in our passport program) to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists, and philosophers from abroad.



This represents less than 0.1% of our population, so granting them full citizen status, including…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2024